Новый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен»

Новый клуб из Сиэтла, который начнёт играть в Национальной хоккейной лиге, получил официальное название — «Сиэтл Кракен».«Сиэтл» приняли в НХЛ 4 декабря 2018 года.

32-й клуб лиги должен начать играть с сезона-2021/2022. Изначально планировалось объявить название и эмблему команды в феврале или марте, но презентацию перенесли из-за пандемии коронавируса.

Также стали известны логотип и макет формы клуба

The jersey really is a thing of beauty! I can’t wait to wear one. #SEAKraken pic.twitter.com/TiP9ex3TWe

— icethetics (@icethetics) July 23, 2020