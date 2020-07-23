Самый титулованный клуб Украины возвращается в профессиональный хоккей?

Легендарный украинский хоккейный клуб “Сокол” в новом сезоне может вернутся в элиту отечественного хоккея.

Как стало известно, руководство УХЛ активно работает над увеличением количества команд в Высшей лиге чемпионата Украины по хоккею. Сейчас ведутся активные переговоры с МХК “Соколом”, который может быть заявлен на новый сезон.

Напомним, “Соколо” является одним из самых известных клубов Украины. Высшим его достижением являются бронзовые медали чемпионата СССР, клуб 12 раз выигрывал чемпионат Украины, По итогам сезона 2013/2014 клуб прекратил свое существование.