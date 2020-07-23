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Хоккей

“Сиэтл Кракен” объявил имя, цвета и логотип

Николай ПисаревНет комментариев
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Лого Сиэтл Кракен

Освободить Кракена!

Сиэтл Кракен” в четверг во время онлайн-презентации объявил название команды, логотип и цвета.

Форма “Сиэтла”, который начнет играть в НХЛ в сезоне 2021-22, будет состоять из следующих цветов: темно-синего морского, ледяного синего, пепельно-синего, лазурного и красного.

Логотип станет отсылкой к команде “Сиэтл Метрополитанс”, который выступал в Хоккейной ассоциации Тихоокеанского побережья и стал первой командой из США, выигравшей Кубок Стэнли. Это произошло еще до основания НХЛ – в 1917 году, когда в финале “Сиэтл” переиграл “Монреаль Канадиенс”.

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“Сиэтл – город с богатой морской историей, – заявил генеральный менеджер Рон Фрэнсис. – Название команды олицетворяет связь с морем, а также любопытство, скрывающееся за его поверхностью. Это естественная связь с Сиэтлом и северо-западным тихоокеанским побережьем. В теории это также отражает мощь и агрессию хоккея. Мы будем надеяться, что эти качества будут показывать наши игроки всякий раз, когда выходят на лед. Мне все очень нравится”.

Фрэнсис сказал, что за 18 месяцев менеджмент “Сиэтла” провел большую исследовательскую работу, рассмотрев около 1200 названий и получив 215 тыс. мнений болельщиков.

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“Они слушали болельщиков, – сказал Фрэнсис. – Они читали форумы. Устраивали голосования. Организовывали мероприятия. Они работали внутри команды, с нашими лидерами, НХЛ, местными артистами, известными экспертами, историками и всеми остальными, кто имел отношение к названию и логотипу. В конце концов, “Кракен” стал самым лучшим выбором”.

Фрэнсис заявил, что поступления от продажи атрибутики в первые 30 дней будут направлены молодежи Сиэтла.

Источник: nhl.ru
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