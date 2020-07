Лидер «Питтсбурга» вернулся к тренировкам с командой

Лидер «Питтсбурга»Сидни Кросбивернулся к тренировкам с командой, после недельного отсутствия, сообщаетпресс-служба клуба.

В прошлую субботу канадец внезапно досрочно завершил двусторонку и последние два дня тренировался по индивидуальной программе. Стоит отметить, что Кросби также не тренировался в среду и не принимал участие в двустороннем матче в четверг.

