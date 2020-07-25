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Хоккей

Лидер «Питтсбурга» вернулся к тренировкам с командой

Николай ПисаревНет комментариев
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Лидер «Питтсбурга»Сидни Кросбивернулся к тренировкам с командой, после недельного отсутствия, сообщаетпресс-служба клуба.

В прошлую субботу канадец внезапно досрочно завершил двусторонку и последние два дня тренировался по индивидуальной программе. Стоит отметить, что Кросби также не тренировался в среду и не принимал участие в двустороннем матче в четверг.

Вноябре прошлого года Кросби перенес операцию из-за мышечной травмы нижней части тела. В41-м матче регулярного чемпионата этого сезона 32-летний форвард набрал 47 (16+31) очков.

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Напомним, что возобновлениеНХЛнамечено на1августа, когда пройдут матчи отборочного раунда Кубка Стэнли.

Источник: uhl.ua
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