Сони Милано

Анахайм подписал новый контракт с форвардом клуба Сонни Милано на два года.

Sonny Milano's deal with #NHLDucks is $1.6M for 2020-21 and $1.8M for 2021-22. Was a pending RFA with arb rights. Same status when deal is up.

— Eric Stephens (@icemancometh) July 29, 2020