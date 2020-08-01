1 августа возобновляется сезон НХЛ: расписание матчей

1 августа возобновляется сезон-2019/2020 в НХЛ. Команды начнут сразу с плей-офф. В первый день состоятся пять матчей. Все встречи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
Полное расписание первых матчей НХЛ после длительной паузы (время киевское):
19:00. «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
22:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс»
23:00. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз»
03:00. «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс»
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05:30. «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс»
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Источник: uhl.ua