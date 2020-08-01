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Хоккей

Нэшвилл подписал новый контракт с Ришаром

Николай ПисаревНет комментариев
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Энтони Ришар

Нэшвилл подписал новый контракт с форвардом клуба Энтони Ришаром ( 2 года, средняя зарплата составит $735,000).

Источник: nhl.ru
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