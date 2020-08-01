Нэшвилл подписал новый контракт с Ришаром

ГлавнаяХоккейНэшвилл подписал новый контракт с РишаромХоккейНэшвилл подписал новый контракт с РишаромНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Авг. 01, 2020 в 06:490Share1 Энтони Ришар Нэшвилл подписал новый контракт с форвардом клуба Энтони Ришаром ( 2 года, средняя зарплата составит $735,000). Источник: nhl.ru загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:10 + 20 = Вам может понравиться Хоккей Сегин пропустил контрольный матч01.08.2020Читать большеХоккей АХЛ хочет начать сезон 2020-21 4 декабря01.08.20203Читать большеХоккей Маршанд досрочно завершил контрольную игру31.07.2020Читать большеХоккей АХЛ начнёт новый сезон не раньше 4 декабря31.07.2020Читать большеХоккей Анахайм подписал новый контракт с Милано31.07.20202Читать большеХоккей «Нэшвилл» всухую обыграл «Даллас», «Коламбус» и «Вегас» победили соперников с разницей в три шайбы31.07.20205Читать большеХоккей “Бостон” – “Коламбус” (1:4):Все вопросы сняли уже в первом периоде31.07.20202Читать большеХоккей Матерухин вместе с «Могилевом» провел первую тренировку на родном льду31.07.20203Читать большеХоккей «Питтсбург» серьезно нарушил численный состав в выставочном матче против «Филадельфии»,31.07.20207Читать большеХоккей Обладатель Континентального кубка, чемпионы мира и участник Лиги чемпионов: новички «Донбасса» под микроскопом31.07.20207Читать большеРекомендуем посмотретьФутболИзвестный украинский шоумен разгромил Луческу27.07.2020ФутболВольфсбург намерен выбить Шахтер из Лиги Европы23.07.202023.07.2020ФутболСтал известен формат следующего сезона в УПЛ24.07.202024.07.2020ФутболОлег Гусев войдет в тренерский штаб Луческу25.07.202025.07.2020Футбол“Динамо” нашло первого новичка для Луческу27.07.2020ФутболВладислав Гельзин подтвердил намерения приобрести Черноморец27.07.202027.07.2020ФутболНа форме сборной Украине не будет патриотического высказывания (ФОТО)20.07.2020РазноеDomSporta – Ваш надежный помощник в обустройстве собственного спортзала16.10.201917.10.2019ХоккейАлександр Матерухин продолжит карьеру в белорусском «Могилеве»07.07.2020ФутболФункционер “Динамо” уходит с должности из-за прихода Луческу25.07.2020