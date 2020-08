Дрэйк Каджула

Нападающий “Чикаго Блэкхокс” Дрэйк Каджула дисквалифицирован на один матч за силовой прием в голову форварда “Эдмонтон Ойлерз” Тайлера Энниса. Об этом в воскресенье сообщил департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги.

Эпизод произошел на отметке 7:41 второго периода первой игры квалификационной серии, которая состоялась в пятницу. “Блэкхокс” победили со счетом 6:4.

Второй матч серии состоится в понедельник (вторник, 5:30 мск).

Drake Caggiula catches Tyler Ennis with a shoulder in the chin and the only penalty handed out is to Ennis for delay of game. Okay then. pic.twitter.com/6wr6hR0AvX

— zach laing (@zjlaing) August 1, 2020