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Каджула дисквалифицирован на один матч

Николай ПисаревНет комментариев
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Дрэйк Каджула

Нападающий “Чикаго Блэкхокс” Дрэйк Каджула дисквалифицирован на один матч за силовой прием в голову форварда “Эдмонтон Ойлерз” Тайлера Энниса. Об этом в воскресенье сообщил департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги.

Эпизод произошел на отметке 7:41 второго периода первой игры квалификационной серии, которая состоялась в пятницу. “Блэкхокс” победили со счетом 6:4.

Второй матч серии состоится в понедельник (вторник, 5:30 мск).

Источник: nhl.ru
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