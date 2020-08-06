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Хоккей

“Аризона” – “Нэшвилл” (3:1): В третьем матче серии подряд команда, которая хорошо начала, не смогла добиться результата.

Николай ПисаревНет комментариев
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Конор Гарланд

“Койотиз” выстояли под градом бросков “Предаторз” и за счет двух голов в третьем периоде победили в матче №3 и вышли вперед в серии (2-1). По шайбе у “Аризоны” забросили Кристиан Дворак, Конор Гарланд, Тэйлор Холл и Карл Содерберг, а Дарси Кемпер сделал 39 сэйвов. Единственный гол “Нэшвилла” забил Виктор Арвидссон, а голкипер Юсе Сарос отразил 24 броска из 28.

Команды, которые выигрывали третий матч серии до трех побед при счете 1-1, проходили дальше в 21 случае из 28 (75 процентов). А также в 14 случаях из 16 в период 1980-86 годов. Четвертый матч между соперниками состоится в пятницу в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Западной конференции.

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Этот матч можно заносить в хоккейные учебники в главу о выживании. “Нэшвилл” нанес первые восемь бросков по воротам, но “Аризона” на шестой минуте открыла счет с первой же попытки (отличился Дворак). В какой-то момент соотношение бросков достигло 12-1, а к концу первого периода составило 19-9. Кемпер попутно установил клубный рекорд, сделав 19 сэйвов за период в матче плей-офф. Предыдущий рекорд принадлежал ему же (18 сэйвов в первом матче с “Предаторз”), а также Шону Бурку, Илье Брызгалову и Майку Смиту.

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В третьем матче серии подряд команда, которая хорошо начала, не смогла добиться результата.

Во втором периоде ситуация повторилась зеркально. “Койотиз” перебросали соперника 9-5, но единственный гол забил Арвидссон. То же самое случилось и в третьем. “Нэшвилл” больше владел шайбой (16-10), но пропустил три безответных гола.

Победную шайбу забросил Гарланд на восьмой минуте, воспользовавшись ошибкой обороны “Хищников”. И он стал уже четвертым игроком “Койотов”, забившим первый гол в карьере в матчах плей-офф. “Нэшвилл” пытался отыграться, но в результате пропустил еще дважды. На 16-й минуте большинство реализовал Холл, а точку, поразив пустые ворота, поставил Содерберг.

Источник: nhl.ru
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