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Хоккей

Егоров и Матерухин — в составе «Могилева» на предсезонный турнир в Беларуси

Николай ПисаревНет комментариев
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Пресс-служба белорусского «Могилева»опубликовалазаявку команды на предсезонный турнир Кубок Салея-2020. В списке 28 хоккеистов: три голкипера, десять защитников и 15 нападающих.

В заявку клуба на турнир попали экс-форварды «Донбасса» и «Днепра» Егор Егоров и Александр Матерухин.Также в составе клуба играет экс-игрок «Кременчука»Максим Слыш.

38-летний Матерухин прошлый сезон начинал в составе могилевского клуба и набрал 4 (2+2) очка в 8 матчах первого этапа экстралиги А. Однако затем продолжил выступления в чемпионате Украины, где отметился 36 (14+22) баллами в 34 поединках в составе «Донбасса» и «Днепра».

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Егоровв Украине выступал за «Дружбу-78» (сезоны 2001/02 и 2004/05), «Сокол» (сезон 2010/11) и «Донбасс» (сезон 2016/17). Отметим, что в составе донецкого клуба форвард стал чемпионом Украины.

Ранее стало известно, что на Кубке Салея в составе «Шахтера» сыграетэкс-защитник «Ледяных Волков»Демид Лучников.

Источник: uhl.ua
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