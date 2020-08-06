“Флорида” – “Айлендерс” (3:2):”Флорида” провела свой лучший матч квалификации, одержав победу в третьей встрече

Брайан Бойл

“Флорида” провела свой лучший матч квалификации, одержав победу в третьей встрече и сократив отставание в серии до 1-2. Победу “Пэнтерз” принесли голы Эрика Хаулы, Майка Хоффмана и Брайана Бойла, а также надежная игра Сергея Бобровского, сделавшего 20 сэйвов.

“Для команды, для всех ребят здорово, что мы сегодня победили, – сказал Бобровский. – Был важный матч. Важный матч с точки зрения психологии, и сегодня каждый член раздевалки сыграл на другом уровне”.

Четвертый матч серии пройдет в пятницу в Торонто, который является хаб-городом для команд Восточной конференции. Победитель серии пройдет в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли.

На третий матч тренер “Флориды” Джоэл Кенневилль внес изменения в звенья. В топ-тройке место Евгения Дадонова с Александром Барковым и Джонатаном Юбердо занял Ноэль Аччари, а россиянин спустился во второе звено к Хоффману и Лукасу Уоллмарку.

В первом периоде казалось, что “Пантеры” не сделали никаких выводов из прошлых неудач. Уже на четвертой минуте потеря Аарона Экблада привела к опасному броску Брока Нельсона, с которым Бобровский не без труда справился. Подобных моментов в первые 20 минут было несколько: на 11-й минуте голкипер остановил выход соперника “два в один”, а через пару минут справился с выпадом Джордана Эберле.

“Боб наглухо закрыл перед ними дверь, – сказал Хоффман. – Он проводит прекрасную серию, и мы рассчитываем на него в дальнейшем”.

В перерыве Кенневилль, кажется, все-таки нашел нужные слова. Второй период стал лучшим для “Флориды” в серии. Они перебросали соперника 11-4, а по голевым моментам имели преимущество 4-0. На пятой минуте счет открыл Эрик Хаула, реализовавший большинство с передачи Дадонова. Для Хаулы гол стал первым в составе “Флориды” после обмена из “Вегаса”, а Дадонов набрал первое очко в карьере в плей-офф.

Однако в концовке периода “Пэнтерз” допустили привычную оплошность. Энтони Бювилье и Жан-Габриэль Пажо вдвоем переиграли четырех соперников и сравняли счет.

Третьи периоды в серии “Флориде” не удавались, но на этот раз им пришел на помощь вратарь “Айлендерс” Семен Варламов. Уже через семь секунд после перерыва он сыграл за пределами трапезоида, получив штраф за задержку игры. “Пэнтерз” потребовалось полминуты на реализацию: после классной перепасовки Хоффман вывел команду вперед. А еще через две минуты преимущество “Флориды” удвоил Бойл.

“Я совершил ошибку, – признал Варламов. – Все очень просто – я не должен играть с шайбой лучше. Это стоило нам гола”.

“Айлендерс” провели остаток матча сильнее, но смогли лишь отыграть одну шайбу за 1:27 до конца. Варламов завершил встречу с 19 сэйвами.

“Нью-Йорк” не реализовал ни одного шанса в большинстве из трех, “Пэнтерз” – два из пяти.