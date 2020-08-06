“Монреаль” – “Питтсбург” (4:3): Вебер забил гол и сделал две передачи

Ши Вебер

К середине второго периода “Канадиенс” проигрывали 1:3, но затем забили три гола подряд и вышли вперед в серии. Защитник Ши Вебер забил гол и сделал две передачи, а вратарь Кэри Прайс сделал 30 сэйвов.

Команды, которые выигрывали третий матч серии до трех побед при счете 1-1, проходили дальше в 21 случае из 28 (75 процентов). А также в 14 случаях из 16 в период 1980-86 годов. Четвертый матч между соперниками состоится в пятницу в Торонто, который является хаб-городом для команд Восточной конференции.

Команда, выигравшая 3-й матч серии (после 1-1), добивалась победы в серии до 3-х побед в 21 случае из 28 (75%).🔗@SNstats pic.twitter.com/18GXeCtyZM — NHL.RU (@nhlru) August 6, 2020

“Я ожидаю от нас настойчивости, – сказал тренер “Пингвинз” Майк Салливан. – Наши спины прижаты к стене. Надо выигрывать. Либо победа, либо домой. Ребята понимают, что стоит на кону. Мы это уже проходили. Надо просто сделать все, чтобы показать свой лучший хоккей”.

Вебер вывел “Монреаль” вперед на пятой минуте первого периода. Но уже через пять минут “Питтсбург” был впереди благодаря двум голам в большинстве, забитым с разницей в 59 секунд. Сначала с классного паса Евгения Малкина отличился Патрик Хорнквист, а затем забил Джейсон Зукер. На шестой минуте второго периода преимущество “Пингвинз” до двух шайб увеличил Тедди Блюгер.

Однако после этого владевший инициативой “Питтсбург” немного сбавил обороты. “Канадиенс” этого оказалось достаточно. Они забили следующие три гола: до второго перерыва счет сравняли Джонатан Друин и Пол Байрон, а в третьем периоде все решило индивидуальное мастерство, которого у “Монреаля” внезапно оказалось больше. Защитник Джефф Петри на шестой минуте хитрым броском в ближний верхний угол пробил Мэтта Мюррея, завершившего матч с 27 сэйвами.

Гол Петри стал победным второй раз в серии. В первом матче он отличился в овертайме.

“Важно, что нам удалось выработать уверенность в себе, – сказал тренер “Канадиенс” Клод Жюльен. – Сегодня вы это увидели. Даже когда в третьем периоде мы повели, то были уверены в себе и продолжали играть в свой хоккей”.

Сидни Кросби после результативного паса в матче №3 (гол забил Хорнквист), обошел Сакика и Гилмора в топ-10 бомбардиров в играх на вылет. pic.twitter.com/DABT4mRNen — NHL.RU (@nhlru) August 6, 2020

Капитан “Питтсбурга” Сидни Кросби отметился одной передачей и вышел на единоличное восьмое место в истории НХЛ по результативности в плей-офф, оставив позади Дуга Гилмора и Джо Сакика. Теперь в его активе 189 (68+121) очков в 167 матчах.

“В течение всего года мы готовились, чтобы не сплоховать в такой ситуации, – сказал Кросби. – Сложности, которые приходилось преодолевать, и тому подобное. Сейчас нам нужно просто выйти на лед и сфокусироваться на одном матче”.