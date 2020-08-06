«Рейнджерс» завершили сезон, «Торонто» и «Нэшвилл» сравняли счет в своих сериях, «Флорида» на грани вылета





Айлендерс – Флорида – 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

«Нью-Йорк Айлендерс» одержали вторую победу над «Флоридой» – 4:2. Таким образом, подопечные Барри Тротца повели со счетом 2-0 в серии до трех побед.

Счет в матче был открыт в середине первого периода: шайбу забросил нападающий «Флориды»Майк Хоффман. Несмотря на удачную игруСергея Бобровского, во втором периоде «островитяне» забили три гола, авторами которых сталиМэтт Мартин,Райан ПулокиДжордан Эберле, на что «пантеры» ответили только удачным броском нападающегоАлександра Баркова. На 51-й минуте Эберле оформил дубль, упрочив преимущество клуба из Нью-Йорка и установив окончательный счет.

«Нэшвилл» – «Аризона» – 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

«Хищники» провели уверенные 59 минут и реабилитировались за неудачу в первой встрече.

На восьмой минуте первого периодаНик Бонинооткрыл счет, а менее чем через три минутыРайан Джохансенудвоил преимущество «Нэшвилла». Во втором периоде форвард «хищников»Калле Йернкрукзабросил третью шайбу команды, а в третьей двадцатиминуткеВиктор Арвидссонприблизил «койотов» к разгрому.

«Аризона» ответила лишь двумя шайбами, заброшеннымиЛоусоном КраузеиКлэйтоном Келлеромв последние 57 секунд матча, которые не повлияли на результат этого матча, но помогут вернуть уверенность перед третьей встречей. Вратарь «Нэшвилла»Юусе Саросодержал первую в карьере победу в постсезоне.

«Торонто» – «Коламбус» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Сравнял счет в серии и клуб из города-хаба с обилием талантливых игроков в составе.

Команды долгое время обходились без заброшенных шайб, но на старте 37-й минуты матча форвард «Торонто»Остон Мэттьюзпереправил шайбу в ворота Йонаса Корписала после наброса Зака Хаймана. На пятой минуте третьего периодаДжон Таваресзабросил в контратаке вторую шайбу «листьев».

Неприятный эпизод случился в концовке матча. Защитник «Торонто»Джейк Маззинударился головой о ноги игрока «Коламбуса» Оливера Бьоркстранда и смог покинуть лед только на носилках.

Окончательный счет установилМорган Райли, забросивший третью шайбу в пустые ворота «Коламбуса». 1-1 в серии и все начинается сначала.

«Виннипег» – «Калгари» – 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами – отличилисьНиколай ЭлерсиЭлиас Линдхольм. Начиная со во второй трети «Флэймз» захватили преимущество и уверенно довели матч до победы. Голы на счетуБаклунда, Монахана, Ткачака, Лучича и Годро. «Джетс» смогли ответить лишь однажды –Эндрю Коппреализовал большинство.

Самым результативным игроком матча с тремя (1+2) очками стал форвард «огоньков» Шон Монахан.

«Рейнджерс» – «Каролина» – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Панарин и компания пытались перевернуть серию, но это не удалось сделать. Когда в НХЛ играли серии до трех побед, то в 55 из 56 случаев команда, которая вела 2-0, побеждала. Эта серия не стала исключением.

В воротах «Нью-Йорка» Лундквиста сменил дебютант Шестеркин. «Каролина» также дала отдохнуть Мразеку, который выиграл первые две встречи серии, и в рамке появился Джеймс Раймер.

Именно канадский вратарь «Харрикейнз» с 38 сэйвами не оставил шансов сопернику.

В самом начале второго периода форвард «Рейнджерс»Крис Крайдероткрыл счет в матче и затем последовали единственные три минуты во всей серии, во время которых «Нью-Йорк» был впереди в матче. Вскоре Тейво Терявяйнен счет сравнял, а в заключительной третиСебастьян АхоиУоррен Фогелеотправили соперника в погоню за первым пиком драфта НХЛ.

«Ванкувер» – «Миннесота» – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

«Кэнакс» смогли удержать победу во втором матче серии против «дикарей». Уже на первой минуте матча форвард «Ванкувера»Таннер Пирсоноткрыл счет, но еще до конца первой двадцатиминуткиЛюк Кунинв меньшинстве восстановил равновесие.

«Ванкувер» продолжил рывком из трех голов отМиллера, Бесера и Хорвата. Причем Джей-Ти Миллер особенно обрадовал свою дочь

В концовке встречи швейцарский форвард «дикарей»Кевин Фиаласократил отставание до минимума, после чего оставалось девять секунд, которых уже ни на что не хватило.

Источник: ФХБ