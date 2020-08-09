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Хоккей

10 августа состоится лотерея драфта НХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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В понедельник (вторник, 01:00 по киевскому времени) станет известно, какой клуб будет выбирать игрока на предстоящем драфте НХЛ под первым номером.

В этот день состоится второй этап лотереи драфта, в котором примут участие восемь команд, потерпевших поражение в сериях квалификации Кубка Стэнли. Их шансы на победу равны и оцениваются в 12,5%.

На данный момент известны семь участников: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пэнтерз», «Миннесота Уайлд», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нэшвилл Предаторз», «Питтсбург Пингвинз» и «Виннипег Джетс». Восьмую команду мы узнаем по итогам матча между «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс», который состоится в воскресенье (понедельник, 03:00 по киевскому времени).

Регулярный чемпионат эти клубы завершили, заняв места с седьмого («Питтсбург») по 21-е («Миннесота») в турнирной таблице.

После 1995 года первый выбор на драфте ни разу не доставался команде, расположившейся выше 26-го места в турнирной таблице.

С 1983 года («Миннесота Норт Старз») первый номер драфта ни разу не доставался команде, сыгравшей в плей-офф. За период с 1963 года девять раз клубы получали право первого выбора, сыграв в плей-офф.

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Считается, что первым номером на драфте 2020 года станет нападающий Алексис Лафренье.

Первый этап лотереи драфта состоялся 26 июня. В нем приняли участие 15 клубов: семь, не включенных в План возобновления сезона, и восемь виртуально, без названия команд. Эти места были зарезервированы для клубов, которые проиграют в квалификационных сериях. Отдельный розыгрыш проводился для определения первых трех мест в очереди на драфт.

Победителем оказалась команда из восьмерки зарезервированных мест, чьи шансы на успех в лотерее оценивались в 2,5% (12-е место).

Право второго выбора получил «Лос-Анджелес Кингз», третьим будет выбирать «Оттава Сенаторз». «Детройт Ред Уингз», чьи шансы на победу в лотерее были наилучшими, в итоге занял только четвертое место.

Сам драфт НХЛ 2020 года должен состояться 9 и 10 октября. Первоначально его хотели провести 26-27 июня в Монреале, но сроки перенесли после того, как НХЛ 12 марта приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

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Места с четвертого по восьмое в очереди на драфте были распределены между командами, не попавшими в квалификацию, в порядке обратном местам, которые они заняли в регулярном чемпионате по проценту набранных очков.

Право выбора на драфте под номерами с девятого по 15-е достанутся остальным неудачникам квалификационных серий в соответствии с процентом набранных очков (в обратном порядке).

Все остальные выборы на драфте (с 16-го по 31-й) будут распределены по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

Левый крайний команды «Римуски» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека Лафренье (рост – 185,5 см, вес – 87,5 кг) занял первое место в окончательном рейтинге ЦСБ среди полевых игроков, выступающих в Северной Америке.

18-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром молодежной лиги Квебека, набрав 112 (35+77) очков, за что получил приз Жана Беливо. Его также наградили призами Пола Дюмонта (самый яркий хоккеист сезона в лиге) и Мишеля Бриера (самый ценный игрок лиги). Канадская хоккейная лига (объединяет три ведущих молодежных лиги страны) назвала его самым перспективным молодым хоккеистом.

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Лафренье признали самым ценным игроком молодежного чемпионата мира 2020 года, где он набрал десять (4+6) очков в пяти матчах и помог сборной Канады завоевать золотые медали турнира. Он может стать третьим хоккеистом из Главной юниорской лиги Квебека за период с 2013 года, которого выберут под первым номером. В 2013 году первым номером стал центрфорвард «Галифакса» Нэйтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), а в 2017-м – центральный нападающий той же команды Нико Хишир («Нью-Джерси Девилз»).

Порядок выбора на драфте 2020 года

1. Победитель второго этапа лотереи драфта
2. «Лос-Анджелес Кингз»
3. «Оттава Сенаторз» (по обмену с «Сан-Хосе Шаркс»)
4. «Детройт Ред Уингз»
5. «Оттава Сенаторз»
6. «Анахайм Дакс»
7. «Нью-Джерси Девилз»
8. «Баффало Сэйбрз»

Источник: NHL.com

Источник: uhl.ua
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