10 августа состоится лотерея драфта НХЛ

В понедельник (вторник, 01:00 по киевскому времени) станет известно, какой клуб будет выбирать игрока на предстоящем драфте НХЛ под первым номером.

В этот день состоится второй этап лотереи драфта, в котором примут участие восемь команд, потерпевших поражение в сериях квалификации Кубка Стэнли. Их шансы на победу равны и оцениваются в 12,5%.

На данный момент известны семь участников: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пэнтерз», «Миннесота Уайлд», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нэшвилл Предаторз», «Питтсбург Пингвинз» и «Виннипег Джетс». Восьмую команду мы узнаем по итогам матча между «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс», который состоится в воскресенье (понедельник, 03:00 по киевскому времени).

Регулярный чемпионат эти клубы завершили, заняв места с седьмого («Питтсбург») по 21-е («Миннесота») в турнирной таблице.

После 1995 года первый выбор на драфте ни разу не доставался команде, расположившейся выше 26-го места в турнирной таблице.

С 1983 года («Миннесота Норт Старз») первый номер драфта ни разу не доставался команде, сыгравшей в плей-офф. За период с 1963 года девять раз клубы получали право первого выбора, сыграв в плей-офф.

Считается, что первым номером на драфте 2020 года станет нападающий Алексис Лафренье.

Первый этап лотереи драфта состоялся 26 июня. В нем приняли участие 15 клубов: семь, не включенных в План возобновления сезона, и восемь виртуально, без названия команд. Эти места были зарезервированы для клубов, которые проиграют в квалификационных сериях. Отдельный розыгрыш проводился для определения первых трех мест в очереди на драфт.

Победителем оказалась команда из восьмерки зарезервированных мест, чьи шансы на успех в лотерее оценивались в 2,5% (12-е место).

Право второго выбора получил «Лос-Анджелес Кингз», третьим будет выбирать «Оттава Сенаторз». «Детройт Ред Уингз», чьи шансы на победу в лотерее были наилучшими, в итоге занял только четвертое место.

Сам драфт НХЛ 2020 года должен состояться 9 и 10 октября. Первоначально его хотели провести 26-27 июня в Монреале, но сроки перенесли после того, как НХЛ 12 марта приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

Места с четвертого по восьмое в очереди на драфте были распределены между командами, не попавшими в квалификацию, в порядке обратном местам, которые они заняли в регулярном чемпионате по проценту набранных очков.

Право выбора на драфте под номерами с девятого по 15-е достанутся остальным неудачникам квалификационных серий в соответствии с процентом набранных очков (в обратном порядке).

Все остальные выборы на драфте (с 16-го по 31-й) будут распределены по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

Левый крайний команды «Римуски» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека Лафренье (рост – 185,5 см, вес – 87,5 кг) занял первое место в окончательном рейтинге ЦСБ среди полевых игроков, выступающих в Северной Америке.

18-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром молодежной лиги Квебека, набрав 112 (35+77) очков, за что получил приз Жана Беливо. Его также наградили призами Пола Дюмонта (самый яркий хоккеист сезона в лиге) и Мишеля Бриера (самый ценный игрок лиги). Канадская хоккейная лига (объединяет три ведущих молодежных лиги страны) назвала его самым перспективным молодым хоккеистом.

Лафренье признали самым ценным игроком молодежного чемпионата мира 2020 года, где он набрал десять (4+6) очков в пяти матчах и помог сборной Канады завоевать золотые медали турнира. Он может стать третьим хоккеистом из Главной юниорской лиги Квебека за период с 2013 года, которого выберут под первым номером. В 2013 году первым номером стал центрфорвард «Галифакса» Нэйтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), а в 2017-м – центральный нападающий той же команды Нико Хишир («Нью-Джерси Девилз»).

Порядок выбора на драфте 2020 года

1. Победитель второго этапа лотереи драфта

2. «Лос-Анджелес Кингз»

3. «Оттава Сенаторз» (по обмену с «Сан-Хосе Шаркс»)

4. «Детройт Ред Уингз»

5. «Оттава Сенаторз»

6. «Анахайм Дакс»

7. «Нью-Джерси Девилз»

8. «Баффало Сэйбрз»

Источник: NHL.com