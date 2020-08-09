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“Колорадо” – “Вегас” (3:4 ОТ): “Голден Найтс” стали первыми

Николай ПисаревНет комментариев
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Вегас – победитель

Дубль Джонатана Марчиссо, гол Алекса Така в овертайме и надежная игра Робина Ленера, сделавшего 32 сэйва, принесли “Вегасу” победу над “Колорадо” и первый посев в Западной конференции. “Эвеланш”, потерпевшие первое поражение в круговом турнире, получили второй номер посева.

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, который стартует во вторник, “Вегас” сыграет с “Чикаго”, а “Колорадо” с “Аризоной”. Все игры пройдут в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Западной конференции.

В заключительном матче кругового турнира Запада сыграют “Сент-Луис” и “Даллас” (воскресенье, 22:00 мск). Победитель встречи в первом раунде плей-офф встретится с “Калгари”, а проигравший – с “Ванкувером”.

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Первый период встречи изобиловал борьбой и прошел с небольшим преимуществом “Эвеланш”. В конце 20-минутки у “Колорадо” было 88 секунд игры “пять на три”, но суперсэйв Ленера после броска Микко Рантанена в упор позволил “Вегасу” выстоять и уйти на перерыв с нулями на табло.

В дебюте второго периода “Вегас” открыл счет после того, как Марчиссо подставил клюшку под бросок Ши Теодора от синей линии. Таким образом “Голден Найтс” использовали свой второй шанс в большинстве за нарушение Нэйтана Маккиннона. Лидер “Колорадо” исправился через пять минут, когда сравнял счет, тоже забив в большинстве. Он был первым на подборе в сутолоке у ворот.

Инициативой продолжал владеть “Колорадо”, но на 13-й минуте Николас Руа затолкал шайбу в ворота после активной игры Райана Ривза. Это четвертое звено “Голден Найтс” сказало свое слово.

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На это “Эвеланш” ответили голом третьего звена. Юнас Донской забил свой второй гол в квалификации, в падении добив шайбу в ворота (2:2).

В начале третьего периода “Колорадо” не использовал свое шестое по счету и последнее в матче большинство. “Вегас” ответил выпадом Марчиссо, которого не по правилам остановил Райан Грэйвз. Пострадавший четко исполнил штрафной бросок и вывел “Рыцарей” вперед.

За 62 секунды до конца третьего периода Джей-Ти Комфер сравнял счет, но в овертайме “Голден Найтс” все же взяли свое. Так принес победу “Вегасу”, поразив верхний угол за 16 секунд до конца.

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Российский фактор: нападающий Владислав Наместников весь матч провел в первой тройке “Эвеланш” с Рантаненом и Маккинноном, сыграл 14:29, но не нанес ни одного броска в створ. Валерий Ничушкин выходил на лед во второй тройке с Назимом Кадри и Габриэлем Ландескогом, сыграв 13:35 при двух бросках в створ. Защитник “Колорадо” Никита Задоров действовал в третьей паре с Иэном Коулом, сыграв 12:17 при полезности минус-1 и трех силовых приемах.

Источник: nhl.ru
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