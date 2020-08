Роберт Лантоши

Бостон подписал контракт новичка с 24-летним словацким форвардом Робертом Лантоши на один год.

Boston Bruins signed speedy, two-way Slovak winger Robert Lantoši to 1-year/750k ELC.Lantoši spent last year in Providence, in AHL and had 31 points in 50 games (11 goals + 20 assists).

— Samuel Tirpak (@SammyT_51) August 6, 2020