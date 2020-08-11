Чемпион Венгрии отказался от участия в Континентальном кубке

Чемпион Венгрии«Ференцварош»отказался от участия в следующем розыгрыше Континентального кубка IIHF, сообщаетофициальный сайт клуба.

В заявлении сказано, что это решение является самым ответственным и правильным в сложившейся ситуации в связи с существующими угрозами здоровью и строгостью мер, принятых IIHF для участников международных соревнований.

Кроме того, «Ференцварош» отметил, что следование необходимым мерам безопасности в процессе организации поездок требует дополнительных трат бюджета. Выступления венгерского клуба в Континентальном кубке должны были стартовать со второго раунда в группе C, матчи которой пройдут во французском Амьене.

В этом квартете сыграеттакже казахстанский «Алтай-Торпедо»,который заменил двух других представителя своей страны – «Арлан» и «Иртыш», – которые поочередно отказались от участия.

Чемпион Украины также будет стартовать в Континентальном Кубке со второго раунда, который пройдет в Италии.