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Чемпион Венгрии отказался от участия в Континентальном кубке

Николай ПисаревНет комментариев
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Чемпион Венгрии«Ференцварош»отказался от участия в следующем розыгрыше Континентального кубка IIHF, сообщаетофициальный сайт клуба.

В заявлении сказано, что это решение является самым ответственным и правильным в сложившейся ситуации в связи с существующими угрозами здоровью и строгостью мер, принятых IIHF для участников международных соревнований.

Кроме того, «Ференцварош» отметил, что следование необходимым мерам безопасности в процессе организации поездок требует дополнительных трат бюджета. Выступления венгерского клуба в Континентальном кубке должны были стартовать со второго раунда в группе C, матчи которой пройдут во французском Амьене.

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В этом квартете сыграеттакже казахстанский «Алтай-Торпедо»,который заменил двух других представителя своей страны – «Арлан» и «Иртыш», – которые поочередно отказались от участия.

Чемпион Украины также будет стартовать в Континентальном Кубке со второго раунда, который пройдет в Италии.

Источник: uhl.ua
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