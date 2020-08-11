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Хоккей

Три команды из Казахстана пропустят следующий сезон в ВХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Федерация хоккея Казахстана приняла решение оприостановлении участия вВысшей хоккейной лиге— Кубке Шелкового пути насезон2020-2021трех команд Республики: «Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и«Номад» (Нур-Султан).

Данное решение принято всвязи снепредсказуемой инестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной распространением коронавирусной инфекции, атакже трудностями при пересечении государственных границ.

Сезон2020-2021команды проведут вчемпионате Казахстана.

Источник: сайт ВХЛ

Источник: uhl.ua
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