Три команды из Казахстана пропустят следующий сезон в ВХЛ

Федерация хоккея Казахстана приняла решение оприостановлении участия вВысшей хоккейной лиге— Кубке Шелкового пути насезон2020-2021трех команд Республики: «Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и«Номад» (Нур-Султан).
Данное решение принято всвязи снепредсказуемой инестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной распространением коронавирусной инфекции, атакже трудностями при пересечении государственных границ.
Сезон2020-2021команды проведут вчемпионате Казахстана.
Источник: сайт ВХЛ
Источник: uhl.ua