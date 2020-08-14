Алексей Черемнов продолжит карьеру в «Ледяных Волках»

Пресс-служба столичных«Ледяных Волков» сообщает, что нападающий Алексей Черемновпродолжит карьеру в киевском клубе.

В сезоне 2019/20 в составе «Волков» форвард отыграл 9 матчей, в которых отметился 3 (1+2) очками при показателе полезности -9. Всего в составе киевлян за 3 сезона Черемнов успел сыграть в 79 поединках, заработав 50 (20+30) результативных баллов.

Напомним, что ранее по договору аренды в«Ледяные Волки» из«Днепра» перешел голкиперВладислав Гурко, а также клуб продлил контракт с самым результативным нападающим командыНикитой Шабановым.

Матч-открытие юбилейного, пятого сезона Украинской хоккейной лиги, будет сыгран 30 сентября.

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