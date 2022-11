Эрик Карлссон сделал хет-трик

Эрик Карлссон Защитник Сан-Хосе Эрик Карлссон забил свой первый в карьере хет-трик в НХЛ. (в матче против Анахайма). Он стал первым защитником в лиге, после Джэйкоба Чикрана из Аризоны (4 апреля 2021 года он забил три шайбы Анахайму). Он также стал вторым защитником в истории «Шаркс», сделавшим хет-трик, присоединившись к Бренту Бернсу.

The year of EK65 continues!! 🙌Erik Karlsson's three goals tonight is the first @Enterprise hat trick of his career. pic.twitter.com/EizjN9dK2c

— NHL (@NHL) November 2, 2022