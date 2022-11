Сидни Кросби В матче с Бостоном (5-6 в ОТ) форвард Питтсбурга Сидни Кросби стал рекордсменом лиги по забитым шайбам на первой минуте матча. Он отличился 14-й раз, и обошел Марка Мессье (13).

Sidney Crosby scores within the first 30 seconds of the game. Incredible. pic.twitter.com/1ZsAn2RLBf

— Alexander Johnson (@AJohnsonSports) November 2, 2022