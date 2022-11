Тэйвз забросил 16-й гол в овертаймах в карьере

Джонатан Тэйвз Форвард Чикаго Джонатан Тэйвз забросил 16-ю шайбу в овертаймах в регулярных сезонах НХЛ. Только пять игроков в истории НХЛ забили больше: Александр Овечкин (24), Сидни Кросби (19), Яромир Ягр (19), Брэд Маршан (17) и Илья Ковальчук (17). Вчера Тэйвз забросил свою седьмую шайбу в сезоне,а Блэкхоукс выиграл у Лос-Анджелеса (2-1 ОТ).

Jonathan Toews nets the @Energizer overtime winner and the @NHLBlackhawks pick up the W! pic.twitter.com/XcJYX8fpmW

— NHL (@NHL) November 4, 2022