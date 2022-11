Дерек Форборт Защитник Бостона Дерек Форборт выбыл из строя на срок 4-6 недель после успешной операции среднего пальца правой руки.

#NHLBruins defenseman Derek Forbort will be out 4-6 weeks after successful open reduction and internal fixation surgery on his right middle finger.More at @BOSHockeyNow:https://t.co/xbxC8tynuY

— MurphysLaw74 (@MurphysLaw74) November 4, 2022