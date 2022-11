Хуссо сделал шатаут против Айлендерс

Дилан Ларкин и Вилле Хуссо Голкипер Детройта Вилле Хуссо сделал второй шатаут в сезоне (вчера против Нью-Йорк Айлендерс 3-0). У Вилле Хуссо было 26 сейвов. Хуссо стал первым вратарем за 14 лет, выигравшим как минимум пять из семи первых матчей .

@DetroitRedWings goaltender Ville Husso stays sharp with another key save to keep the Isles off the board!#LGRW I @ThinkFordFirst pic.twitter.com/2iA6RJI4Gk

— Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) November 5, 2022