Клод Жиру Форвард Оттавы Клод Жиру забил 300-й регулярный гол в карьере. Жиру забил своей бывшей команде (Филадельфии, клуба, за который он сыграл ровно 1000 игр в течение 15 сезонов). Из его 300 голов в НХЛ 291 был забит в форме Флайерз.

Oh yes he did. 🤭Claude Giroux gets career goal No. 300 against his former team! pic.twitter.com/UYSNI3ezEx

— Sportsnet (@Sportsnet) November 5, 2022