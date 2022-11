Никита Кучеров Форвард Тампа-Бэй Никита Кучеров набирает очки 10 игр подряд , в матче против Баффало (5-3) он набрал очередные 4 очка(1+3). Никита Кучеров уже набрал 20 очков (6G, 14A) за первые 12 игр года. Это наибольшее количество очков, которое он когда-либо набирал в первых 12 играх сезона.

Nikita Kucherov has been something else these last 10 games… ⚡️ pic.twitter.com/lT8qKq14O9

— NHL (@NHL) November 6, 2022