Линус Уллмарк и Патрис Бержерон «Бостон» продлил свою домашнюю серию побед с открытия сезона до семи игр. Вчера клуб выиграл у Сент-Луиса со счетом 3-1. Линус Уллмарк лидирует среди вратарей в лиге с 8 победами.

Linus Ullmark is absolutely feeling himself to start the season. @NHLBruins | #NHLBruins pic.twitter.com/RH75hpQZWu

— NHL Network (@NHLNetwork) November 7, 2022