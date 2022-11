Джейсон Робертсон ,Натан МакКиннон и Эрик Карлссон названы звездами недели в НХЛ

Джейсон Робертсон и Скотт Веджвуд Джейсон Робертсон (Даллас),Натан МакКиннон (Колорадо) и Эрик Карлссон (Сан-Хосе» названы звездами недели в НХЛ. Джейсон Робертсон был назван 1-й звездой недели в НХЛ .Он набрал восемь очков (4 гола, 4 передачи) в трех играх, а также продлил свою результативную серию до пяти игр (6 голов).

Jason Robertson (@DallasStars), Nathan MacKinnon (@Avalanche) and Erik Karlsson (@SanJoseSharks) have been named the NHL’s “Three Stars” for the week ending Nov. 6.#NHLStats: https://t.co/ARqTkhlqwP pic.twitter.com/1OldHuqR5A

— NHL Public Relations (@PR_NHL) November 7, 2022