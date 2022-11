Коннор Макдэвид в матче с Вашингтоном Форвард Эдмонтона Коннор Макдэвид провел 500 матчей в НХЛ (вчера против Вашингтона 4-5). Его 722 очка набранных в этих матчах — это 6-е место в истории среди игроков в их первых 500 играх и 1-е место среди среди активных игроков.

As seen on @timandfriends Oilers Connor McDavid will have the 6th most points in NHL history through a player's first 500 career games pic.twitter.com/PRJU8pykA3

— Sportsnet Stats (@SNstats) November 7, 2022