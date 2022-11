Эвандер Кейн Форвард Эдмонтона Эвандер Кейн пропустит три-четыре месяца после того, как порезал запястье лезвием конька, сообщила команда Травма произошла во время победы игры «Эдмонтона» с «Тампа-Бэй» . Кейн был доставлен в больницу и перенес операцию . Ойлерз поместил его в долгосрочный список травмированных.

#Oilers forward Evander Kane has been placed on LTIR & is expected to miss 3-4 months. Mattias Janmark & Klim Kostin have been recalled from the @Condors. We wish Evander the best in his recovery process. pic.twitter.com/FrDZnplPvp

— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) November 9, 2022