Кирилл Капризов Форвард Миннесоты Кирилл Капризов забросил 10 шайб в сезоне (вчера два -в ворота Анахайма). Это был его 13-й матч в сезоне. Только один игрок в истории Миннесоты забил 10 голов в меньшем количестве игр: Брайан Ролстон (12 GP в 2006-07).

Kirill Kaprizov reached the 10-goal mark in his 13th contest of the season. Only one player in @mnwild history scored 10 goals in fewer games: Brian Rolston (12 GP in 2006-07).#NHLStats: https://t.co/mj75VsCzsG https://t.co/wvQcTdOVwm

— NHL Public Relations (@PR_NHL) November 10, 2022