Оттава выведет из обращения игровой номер # 25 (Крис Нил)

Крис Нил

That’s right. Chris Neil’s No. 25 is headed to the rafters! 👏 pic.twitter.com/hlikKzK9wP — NHL (@NHL) November 9, 2022

Оттава Сенаторз объявили, что бывший альтернативный капитан клуба, любимец болельщиков и лидер сообщества Крис Нил лишает всех будущих игроков своего # 25. 17 февраля, когда Оттава будет принимать команду «Чикаго Блэкхокс» этот номер будет выведен из обращения в команде. Уроженец Флешертона, Онтарио, Нил — один из трех игроков (Дэниел Альфредссон, Крис Филлипс) в истории «Сенаторов», сыгравших за клуб 1000 игр. Нил провел 15 сезонов в форме «Сенаторз», забив 112 голов и отдав 138 передач, набрав 250 очков в 1026 играх регулярного сезона.