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Хоккей

Оттава выведет из обращения игровой номер # 25 (Крис Нил)

Оттава выведет из обращения игровой номер # 25 (Крис Нил)Крис Нил

Оттава Сенаторз объявили, что бывший альтернативный капитан клуба, любимец болельщиков и лидер сообщества Крис Нил лишает всех будущих игроков своего # 25. 17 февраля, когда Оттава будет принимать команду «Чикаго Блэкхокс» этот номер будет выведен из обращения в команде. Уроженец Флешертона, Онтарио, Нил — один из трех игроков (Дэниел Альфредссон, Крис Филлипс) в истории «Сенаторов», сыгравших за клуб 1000 игр. Нил провел 15 сезонов в форме «Сенаторз», забив 112 голов и отдав 138 передач, набрав 250 очков в 1026 играх регулярного сезона.

Источник: nhl.ru

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