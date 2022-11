Джек Айкел и Алек Мартинес Форвард Вегаса Джек Айкел сделал хет-трик в матче против Баффало (счет 7-4). Всего у Айкела 4 (3+1) очка в матче против своего бывшего клуба.

HAVE A KNIGHT JACK ⚔️ @jackeichel nets the @Enterprise hat trick in a four-point effort against his former team! pic.twitter.com/Zln1WgVf2M

— NHL (@NHL) November 11, 2022