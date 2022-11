<img src="/wp-content/uploads/hockey/51520afc9a6a999058524b3cdf1ca201.jpg" alt="Флорида выставила Балчерса на вэйвер"/>Рудольф Балчерс Флорида выставила форварда Рудольфа Балчерса на вэйвер. Защитник клуба Аарон Экблад будет активирован из списка долгосрочно травмированных игроков.

To get cap compliant due to the return of Aaron Ekblad from LTIR, the Panthers are waiving forward Rudolfs Balcers.

— David Dwork (@DavidDwork) November 11, 2022