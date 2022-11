Мэтт Дюшен и Райан Джохансен в матче с Миннесотой Мэтт Дюшен забил гол и сделал результативную передачу, а его «Нэшвилл Предэйторз» обыграли «Миннесота Уайлд» со счетом 2:1 на «Бриджстоун Арене». Дюшен набрал 700-е очко в НХЛ.

Matt Duchene (298-403—701 in 921 GP) became the second player from the 2009 #NHLDraft to reach 700 career points, joining John Tavares (400-513—913 in 966 GP).#NHLStats: https://t.co/EQrUMDKkHk https://t.co/zslVzcggqr

