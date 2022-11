Тревор Мур оформил свой первый хет-трик в НХЛ

Тревор Мур Тревор Мур сделал свой первый хет-трик в НХЛ , когда «Лос-Анджелес Кингз» победили «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:1. Мур — первый игрок из Калифорнии, сделавший хет-трик за калифорнийскую команду в НХЛ. Виктор Арвидссон набрал 300 очков в НХЛ с тремя передачами за «Кингз» Показатель у Ойлерз 2-5-0 в последних семи матчах после победной серии из пяти игр.

Trevor Moore (@trevmoore08) with the first @Enterprise hat trick of his NHL career! 🧢 pic.twitter.com/4px273ymIz

— NHL (@NHL) November 17, 2022