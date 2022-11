«Блюз» выиграл пятую игру подряд

Томас Грайсс против Александра Овечкина Томас Грайсс сделал 47 сейвов, а «Сент-Луис Блюз» выиграли свой пятый матч подряд, обыграв «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:4 (буллиты). Овечкин сравнялся с Брайаном Троттье и занял 18-е место в истории НХЛ по очкам за карьеру (1425).

Thomas Greiss (47 saves) fell four saves shy of the most in a game by a @StLouisBlues netminder — a mark shared by Curtis Joseph (51 on March 2, 1992) and Wayne Stephenson (51 on Feb. 5, 1974).#NHLStats: https://t.co/T4dHgm1Mwo https://t.co/sC8LlaAkXU

