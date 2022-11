У Кросби два гола и две передачи, благодаря которым «Пингвинз» обыграли «Уайлд»

Сидни Кросби и Крис Летанг Сидни Кросби забил два гола и сделал две передачи, а «Питтсбург Пингвинз» победили «Миннесота Уайлд» со счетом 6:4 в Xcel Energy Center в четверг. Джейк Генцель забил гол и сделал две результативные передачи

Fun fact: Sidney Crosby has now scored the first goal of the game four times this season — that's tied for the league lead. pic.twitter.com/gsLyKGtALi

— Pittsburgh Penguins (@penguins) November 18, 2022