Бесер дважды забил за «Кэнакс» в матче с «Кингз»

Тэтчер Демко Брок Бесер забил свои первые два гола в сезоне за «Ванкувер Кэнакс» в победе над «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 4:1. Бозер начал с девяти передач в своих первых 11 играх. Элиас Петтерссон также забил дважды, а Тэтчер Демко сделала 37 сейвов за «Кэнакс» У Андрея Кузьменко и Куинна Хьюза по две результативные передачи.

Right place at the right time for Brock Boeser's first of the year. 🙋🏻 pic.twitter.com/Eo1mjoVoXo

— NHL (@NHL) November 19, 2022