«Брюинз» обыграли «Блэкхокс», установив рекорд НХЛ по домашним победам с начала сезона

Патрис Бержерон «Бостон Брюинз» установили рекорд НХЛ, выиграв 11-й домашний матч подряд с начала сезона со счетом 6:1 против «Чикаго Блэкхокс» «Брюинз» установили рекорд, ранее принадлежавший «Блэкхокс» 1963–64 и «Флорида Пантерз» 2021–2022 . Дэвид Пастрнак забил дважды, Чарли МакЭвой сделал четыре передачи, а Брэд Маршан сделал три передачи за «Бостон»

That’s 11 wins in a row at home to open the season for the Bruins, tying the all-time record.

— Amalie Benjamin (@AmalieBenjamin) November 20, 2022