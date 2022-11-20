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Хоккей

«Нью-Джерси Девилз» выиграли 12-й матч подряд

«Нью-Джерси Девилз» выиграли 12-й матч подряд Майкл Маклеод «Нью-Джерси Девилз» выиграли 12-й матч подряд со счетом 5:1 у «Оттава Сенаторз». У Егора Шаранговича и Майкла Маклеода было по голу и по результативной передаче за «Нью-Джерси» «Дьяволы» также выиграли девять выездных игр подряд, что является самой длинной серией в НХЛ с сезона 2019–2020 и вторым по продолжительности в их истории.

Источник: nhl.ru

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