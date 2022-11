Майкл Маклеод «Нью-Джерси Девилз» выиграли 12-й матч подряд со счетом 5:1 у «Оттава Сенаторз». У Егора Шаранговича и Майкла Маклеода было по голу и по результативной передаче за «Нью-Джерси» «Дьяволы» также выиграли девять выездных игр подряд, что является самой длинной серией в НХЛ с сезона 2019–2020 и вторым по продолжительности в их истории.

just keepin' it going 12 wins. TWELVE WINS! pic.twitter.com/Qt2b62Wb23

— Devils on MSG (@DevilsMSGN) November 19, 2022