Прометей уверенно победил Валмиеру в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге

Команда Ронена Гинзбурга продолжает борьбу за первое место регулярного чемпионата

Прометей уверенно победил Валмиеру в матче регулярного чемпионата Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги — 91:77.

Команда Ронена Гинзбурга завладела преимуществом уже в первой четверти. Далее Прометею удались броски из-за дуги, и впоследствии преимущество достигло двух десятков очков. Валмиера сумела отыграть отставание ближе к концу, но на итоговый результат это не повлияло.

В составе Прометея личный рекорд в ЛЭБЛ установил Таи Одиасе, набравший 31 очко. В активе Онджея Балвина — 13 очков и 8 подборов.

Прометей продолжает борьбу за первую строчку в ЛЭБЛ, добыв 21-ю победу в 23-х матчах, и уступает лишь Калев/Крамо. В следующем матче команда Гинзбурга сыграет с Лиепаей 28 февраля.

Латвийско-Эстонская баскетбольная лига. Регулярный чемпионат

Прометей — Валмиера — 91:77 (22:14, 23:14, 21:18, 25:31)

Прометей: Агада (2 + 8 передач + 4 подбора), Марч (9 + 4 подбора + 2 перехвата), Бобров (11), Кеннеди (3), Одиасе (31), Санон (4), Лукашов (8), Балвин (13 + 8 подборов), Ткаченко (10)

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