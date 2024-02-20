Баскетбольный матч в NCAA завершился грандиозной дракой на площадке

Неясно, что спровоцировало потасовку, но руководство лиги обещало разобраться

Баскетбольный матч Саутлендской конференции Первого дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) между студенческими командами Texas A&M-Commerce и Incarnate Word завершился массовой дракой.

Инцидент произошел сразу по завершении матча во время традиционной церемонии рукопожатия. Неясно, что именно спровоцировало конфликт, но в нем оказались задействованы большинство игроков. Их коллеги, а также тренеры, пытались разнять дерущихся, но активная фаза драки продолжалась более минуты.

По итогам происшествия были сообщения о пострадавшей «девушке в толпе» и крови на лице одного из менеджеров. Впрочем, никакой информации о госпитализации пострадавших не поступало.

Впоследствии команды сделали совместное заявление, в котором принесли извинения за поведение участников стычки. Саутлендская конференция также выступила со своим коммюнике, в котором пообещала принять «соответствующие дисциплинарные меры».

В упомянутом матче команда Техасского университета Texas A&M-Commerce победила со счетом 76:72. Оба коллектива занимают места в нижней части таблицы Саутлендской конференции, имея лишь по три победы в регулярном чемпионате.

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