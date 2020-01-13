Рок-звезда против машины для побед. Уайт проиграл Хендри четыре финала ЧМ, но остался великим

Великое соперничество снукера 90-х.

Финал ЧМ-1990 казался экспертам, болельщикам и снукеристам идеальным моментом для первого титула 28-летнего Джимми Уайта в Крусибле. В 1984-м Вихрь уступил в решающем матче Стиву Дэвису, но теперь сам выбил рыжего волшебника в 1/2. К тому времени Джимми давно закрепился на первых местах в топ-16, взял четыре рейтинговых трофея и престижный «Мастерс». Больше всего англичанина мотивировала любовь фанатов: его обожали не за победы, а за стиль и харизму. Уайт чередовал атакующую игру с безумными вечеринками в компании рок-звезд вроде Ронни Вуда из The Rolling Stones.

Уайта считали лучшим игроком без победы на ЧМ и даже прозвали народным чемпионом по аналогии с Алексом Хиггинсом. Легендарный скандалист дважды брал титул в Крусибле, но выделялся гениальной игрой и безрассудной жизнью больше, чем выигранными финалами. На этот раз в финале Джимми ждал 19-летний шотландец Стивен Хендри. Вихрь знал, насколько хорош талантливый парень: два года назад он обыграл его 13:12 в матче второго раунда. За это время голубоглазый блондин прогрессировал еще сильнее: выиграл чемпионат Великобритании, «Мастерс» и вырос в главную молодую звезду тура. Уайт считался фаворитом финала из-за статуса и достижений, но Хендри не сомневался в себе ни на секунду.

Фанаты обратили внимание на разницу в менталитете с первых фреймов: несмотря на недостаток опыта, именно Хендри вел себя спокойнее и увереннее. Шотландец скрывал эмоции от ошибок и напоминал игрока в покер, в то время как Уайт заводился после каждого промаха. К концу первого дня Стивен заслуженно повел 9:7, но почти никто не ждал от него такой же стабильной игры во второй части матча. Трудно представить, что чувствовал подросток в шаге от главного трофея. Снукер больше других видов спорта зависит от психологии, а преимущество лишь усиливало давление на Хендри.

Несмотря на личную трагедию, Уайт не срывал злость ни на ком, кроме себя, и держался с достоинством. «Он начинает меня раздражать», – со смехом сказал Вихрь про Хендри в интервью после четвертого поражения. Именно такое отношение сохранило ему статус народного чемпиона. Джимми любили за человечность: он поддавался слабостям, как обычные люди, и не сходил с ума из-за поражений в отличие от Стивена. После разноса англичанина Айсмен не расслабился, выиграл еще три ЧМ и установил рекорд, который вряд ли побьют в ближайшие десятилетия.

Соперничество Хендри и Уайта олицетворяло снукер, потому что оба вели себя с уважением даже в напряженные моменты. В финале-1994 Стивен обратил внимание на ошибку судьи, который назначил свободный шар в его пользу, и отказался от явного преимущества. Когда они встретились на телевизионном шоу «Это твоя жизнь», Вихрь передал Хендри купюру в один фунт с подписью «от Джимми Уайта новому Джимми Уайту». Айсмен вернул деньги, написав поверх: «Есть только один Джимми Уайт». Они оставались джентльменами, хотя отличались во всем остальном.

Последние годы подчеркнули разницу между игроками. 57-летний Уайт до сих пор в туре, хотя давно уступает любому профессионалу и проводит больше времени в студии, чем у стола. Он слишком привязан к спорту, чтобы оставить его, даже несмотря на постоянные поражения. Хендри не выдержал спада и ушел сразу, как только пострадала его гордость. Он объявил о завершении карьеры на следующий день после унижения от Стивена Магуайра (2:13) в четвертьфинале ЧМ-2012. «Весь позитив исчез, – признался Айсмен. – Я чувствовал стыд, злость, разочарование». Он понял, что смягчился: «В 90-е я никогда не общался с другими игроками, но все изменилось. Я подумал, что хочу проводить время с другими людьми, ходить в разные места. Это сделало меня уязвимым».

Стивен потерял контроль еще до поражения от Магуайра, когда уступил на одном из китайских турниров Роберту Милкинсу. Шотландец не мог поверить, что его обыграл середняк, и расплакался после матча. В этом еще раз проявилось главное отличие Хендри от Уайта: первый не получал удовольствия от спорта, когда не побеждал. Он достиг всего, но именно соперничество с Джимми раскрыло его лучшие качества и сделало легендой. Парадоксальным образом то же произошло и с Вихрем, которого за обидные провалы полюбили еще больше. Иногда великие противостояния сводятся к жестокости, но Хендри и Уайту это не грозило: они слишком любили снукер, чтобы ненавидеть друг друга.

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