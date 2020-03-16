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Снукер

Трамп взял Gibraltar Open и стал первым снукеристом, выигравшим 6 рейтинговых турниров за сезон

Евгений НикитюкНет комментариев
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Британцу покорилось величайшее достижение.

Действующий чемпион мира, британский снукерист Джадд Трамп, стал победителем рейтингового турнира Gibraltar Open.

В финале 30-летний Трамп со счетом 4:3 обыграл соотечественника Кайрена Уилсона, оформив три сенчури (123, 125 и 144 очка). Серия в 144 очка стала лучшей на турнире, за нее Трамп дополнительно получит денежный бонус в размере 5 тысяч фунтов.

Трамп установил уникальное достижение – он стал первым игроком в истории, выигравшим шесть рейтинговых турниров в течение одного сезона.

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До Gibraltar Open в сезоне-2019/20 англичанин победил на International Championship, World Open, Northern Ireland Open, German Masters и Players Championship.
По пять турниров за сезон выигрывали Стивен Хендри, Дин Джуньху, Марк Селби и Ронни О’Салливан.

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Источник: www.eurosport.ru
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