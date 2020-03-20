Чемпионат мира по снукеру перенесен на лето из-за коронавируса

Нас покинул даже снукер.

Чемпионат мира по снукеру в Шеффилде (Англия) отложен из-за пандемии коронавируса.

«Это трудные времена для всех, но мы должны через них пройти. Болельщики со всего мира и 144 снукериста хотят знать, когда состоится чемпионат мира. Могу заверить всех, что мы делаем все возможное в сотрудничестве с вещателями, организаторами турниров и другими партнерами, чтобы как можно скорее огласить новые даты», – заявил глава WST Барри Хирн.

Ранее в Уэльсе перенесли снукерный турнир Tour Championship.

Действующий чемпион мира – британец Джадд Трамп.

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