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Снукер

Чемпионат мира по снукеру перенесен на лето из-за коронавируса

Евгений НикитюкНет комментариев
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Нас покинул даже снукер.

Чемпионат мира по снукеру в Шеффилде (Англия) отложен из-за пандемии коронавируса.

«Это трудные времена для всех, но мы должны через них пройти. Болельщики со всего мира и 144 снукериста хотят знать, когда состоится чемпионат мира. Могу заверить всех, что мы делаем все возможное в сотрудничестве с вещателями, организаторами турниров и другими партнерами, чтобы как можно скорее огласить новые даты», – заявил глава WST Барри Хирн.

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Ранее в Уэльсе перенесли снукерный турнир Tour Championship.
Действующий чемпион мира – британец Джадд Трамп.

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Источник: www.eurosport.ru
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