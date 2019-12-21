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Теннис

Федерер в марте вернется в Колумбию, где был отменен его выставочный матч

Евгений НикитюкНет комментариев
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ESPN сообщает, что болельщики смогут увидеть показательный поединок теннисиста в Боготе.

В ноябре выставочный матч Роджера Федерера и Александра Зверева не состоялся из-за введенного в столице Колумбии комендантского часа.

Как информируют СМИ, они получили подтверждение от организаторов, что швейцарец вернется в Боготу и выйдет на корт 24 марта. Пока не сообщается, кто же станет его соперником.

23 марта в Майами стартует второй Мастерс сезона, где Федерер является действующим чемпионом.

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A post shared by ESPN Tenis (@espntenis) on Dec 20, 2019 at 1:02pm PST

Фото: EPA.

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Источник: btu.org.ua
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