Федерер в марте вернется в Колумбию, где был отменен его выставочный матч

Вчера, 21:51
Дарья Снигур: "Финал стал моим седьмым поединком на турнире в Дубае, а это ритм Большого Шлема"
Вчера, 18:45
Победа Стаховского над Федерером вошла в число самых больших сенсаций десятилетия на Уимблдоне (ВИДЕО)
Вчера, 10:21
Костюк и Калинина в заявке турнира ITF в Канберре, Лопатецкая может вернуться на корт в Гонконге
19.12.19 10:39
Новый тренер Цуренко: "Если все пойдет хорошо, то Леся будет показывать качественный теннис"
ESPN сообщает, что болельщики смогут увидеть показательный поединок теннисиста в Боготе.В ноябре выставочный матч Роджера Федерера и Александра Зверева не состоялся из-за введенного в столице Колумбии комендантского часа.
Как информируют СМИ, они получили подтверждение от организаторов, что швейцарец вернется в Боготу и выйдет на корт 24 марта. Пока не сообщается, кто же станет его соперником.
23 марта в Майами стартует второй Мастерс сезона, где Федерер является действующим чемпионом.
View this post on Instagram
A post shared by ESPN Tenis (@espntenis) on Dec 20, 2019 at 1:02pm PST
View this post on Instagram
A post shared by ESPN Tenis (@espntenis) on Dec 20, 2019 at 1:02pm PST
Фото: EPA.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: