Федерер в марте вернется в Колумбию, где был отменен его выставочный матч

ESPN сообщает, что болельщики смогут увидеть показательный поединок теннисиста в Боготе.



В ноябре выставочный матч Роджера Федерера и Александра Зверева не состоялся из-за введенного в столице Колумбии комендантского часа.

Как информируют СМИ, они получили подтверждение от организаторов, что швейцарец вернется в Боготу и выйдет на корт 24 марта. Пока не сообщается, кто же станет его соперником.

23 марта в Майами стартует второй Мастерс сезона, где Федерер является действующим чемпионом.

