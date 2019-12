Моника Пуиг пропустит старт сезона и не выступит на Australian Open

Дарья Снигур: "Финал стал моим седьмым поединком на турнире в Дубае, а это ритм Большого Шлема"

79-я ракетка мира снялась с первых турниров сезона-2020 из-за травмы локтя. Пуиг должна была выступить на турнирах WTA International в Окленде и Хобарте, а затем на первом “Шлеме” нового года Australian Open.

Место пуэрториканки в основной сетке турнира займёт Кайя Канепи. В начале декабря эстонка успешно выступила на 15-тысячнике ITF в Чехии, чтобы заработать дополнительные очки в рейтинг WTA.

Monica Puig has withdrawn from the #AusOpen with an elbow injury. @KanepiKaia now moves into the main draw.

Wishing you a speedy recovery @MonicaAce93. Hope to see you back in Australia soon 🇦🇺🦘 pic.twitter.com/fb8jGebO05

— #AusOpen (@AustralianOpen) December 19, 2019