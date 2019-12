Junior Orange Bowl. Котляр стала финалисткой соревнований в США

Елизавета Котляр сыграет в финале престижного турнира Junior Orange Bowl

Дарья Снигур: "Финал стал моим седьмым поединком на турнире в Дубае, а это ритм Большого Шлема"

Победа Стаховского над Федерером вошла в число самых больших сенсаций десятилетия на Уимблдоне (ВИДЕО)

Бельгийская теннисистка поделилась последними новостями о её возвращении в теннис



В начале ноября экс-первая ракетка мира сообщила, что вынуждена пропустить первый месяц нового сезона из-за травмы колена.

“Несмотря на моё колено, последние несколько недель оказались отличными. Оно чувствует себя гораздо лучше, но ещё полностью не восстановилось. Я продолжаю готовиться к возвращению и с нетерпением жду свой первый турнир. Я уже достаточно долго тренируюсь, но мне необходимо ещё несколько недель и тогда, наверное, я буду готова играть”.

I wanted to let you know how training has been going … #fortheloveofthegame 🎾 pic.twitter.com/AqDqdmIpDy

— Kim Clijsters (@Clijsterskim) December 23, 2019