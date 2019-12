18-кратный чемпион турниров Большого Шлема завершает карьеру

Свитолина и Монфис, Векич и Вавринка пожелали болельщикам веселых праздников

Australian Open. Три украинки гарантированно могут сыграть в квалификации

Рождественский дайджест фотографий от теннисистов

Теннисисты готовятся праздновать Рождество: дайджест соцсетей

46-летний Леандер Паес проведет свой последний сезон в профессиональном Туре.



О решении закончить свои выступления теннисист из Индии написал в соцсетях.

“Я бы хотел объявить, что 2020 год станет моим заключительным сезоном в качестве профессионального игрока, – сообщил Паэс. В коллекции Леандера 8 титулов на мэйджорах в мужском парном разряде и 10 – в миксте. Леандер Паес, как и Род Лейвер, брал титулы на Уимблдоне в трех десятилетиях (1999 / 2003 / 2010, 2015 в миксте).

“Я с нетерпением жду выступлений в 2020 году, я отыграю несколько турниров, буду путешествовать вместе с моей командой и праздновать со всеми своими друзьями и болельщиками по всему миру. Вы все вдохновили меня стать тем, кем я стал, и я хочу посвятить этот год тому, чтобы поблагодарить вас”, – написал теннисист.

