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Теннис

18-кратный чемпион турниров Большого Шлема завершает карьеру

Евгений НикитюкНет комментариев
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46-летний Леандер Паес проведет свой последний сезон в профессиональном Туре.

О решении закончить свои выступления теннисист из Индии написал в соцсетях.

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“Я бы хотел объявить, что 2020 год станет моим заключительным сезоном в качестве профессионального игрока, – сообщил Паэс. В коллекции Леандера 8 титулов на мэйджорах в мужском парном разряде и 10 – в миксте. Леандер Паес, как и Род Лейвер, брал титулы на Уимблдоне в трех десятилетиях (1999 / 2003 / 2010, 2015 в миксте).

“Я с нетерпением жду выступлений в 2020 году, я отыграю несколько турниров, буду путешествовать вместе с моей командой и праздновать со всеми своими друзьями и болельщиками по всему миру. Вы все вдохновили меня стать тем, кем я стал, и я хочу посвятить этот год тому, чтобы поблагодарить вас”, – написал теннисист.

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A post shared by Leander Paes (@leanderpaes) on Dec 25, 2019 at 6:19am PST

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Источник: btu.org.ua
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